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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إسكان النواب»» تناقش ملف تعديلات البناء الموحد اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:28 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، جلسة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه.

والتعديلات الجديدة تستهدف في المقام الأول القضاء على العشوائيات ووقف النمو العشوائي، وذلك شريطة تطبيقه كما ينبغى على أرض الواقع، خاصة.

كما أن التعديلات تضمنت العديد من التيسيرات التى من شأنها تسهيل استخراج تراخيص البناء، سواء من خلال المدة الزمنية، وآليات استخراج الرخصة، وتهدف لتلاشى بعض الملاحظات على القانون القائم.

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