كشف لغز جثة شاب محروقا بزراعات بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، من كشف لغز مقتل شاب وإلقاء جثته بزراعات قرية "دنديل" التابعة لمركز ناصر المحافظة، وإشعال النيران بها، حيث تبين أنه وراء الواقعة صديقه.وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية، والذي وجه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.وشكل اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، فريق بحثي بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، ويضم ضباط مباحث المركز، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أن الجثة لشاب يدعى "عماد. م" يبلغ 31 عاما من عمره، وأن الجثة بها أثار حريق، كذلك عُثر بجواره على دراجة نارية بها أثار حريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد اصابات المتوفي وبيان سبب الوفاة، وبيان كذلك تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة.وتبين من التحريات أن وراء الواقعة صديقه ويدعى "رجب. س. م" عاطل، 38 عاما، وجرى ضبطه والتحقيق معه.