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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع في ميناء دمياط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:28 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الحاويات الواردة 315 حاوية "مكافئة"، وحاويات الترانزيت 2736 حاوية "مكافئة".

وأوضح المركز- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2567 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطارا قادما من الإسكندرية مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 28 حاوية "مكافئة"، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94 ألفا و332 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و805 أطنان.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و819 طنا، لتشمل 1075 طن أسمنت، و3.5 ألف طن يوريا، و3.1 ألف طن ملح، و6 آلاف و994 طن فوسفات، و3 آلاف و150 طن "داى" أمونيوم، كما بلغت واردات البضائع العامة 16 ألفا و130 طنا وتضمنت 8 آلاف و50 طن ذرة، و616 طن صودا، و219 طن فول، و3 آلاف و366 طن قمح، و3 آلاف و718 طن حديد، و361 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 161 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي صادرات الحاويات بلغت 1080 حاوية "مكافئة" لتشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من (الإمارات، والسعودية، والجزائر، وروسيا، وأمريكا، وكرواتيا، والهند، وسنغافورة، وسريلانكا، وإندونيسيا، وسلوفينيا، وبنجلاديش، وإيطاليا، وألمانيا).

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