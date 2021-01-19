10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 آلاف و21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 558 ألفًا و249 إصابة منذ تفشي الوباء، مضيفة- في بيانها اليومي- أنه يوجد 80663 إصابة نشطة، بينهم 1114 مريضًا في حالة خطرة و277 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بينما بلغت الوفيات 4 آلاف و49 حالة.وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إنه حتى الآن تم تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا، منهم 186 ألف خلال الأمس.