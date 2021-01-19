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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:37 ص
الصحة الإسرائيلية
الصحة الإسرائيلية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 10 آلاف و21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وزارة الصحة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 558 ألفًا و249 إصابة منذ تفشي الوباء، مضيفة- في بيانها اليومي- أنه يوجد 80663 إصابة نشطة، بينهم 1114 مريضًا في حالة خطرة و277 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بينما بلغت الوفيات 4 آلاف و49 حالة.

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إنه حتى الآن تم تطعيم 2.2 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا، منهم 186 ألف خلال الأمس.

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