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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 238 شخصا بينهم أفراد جيش بزعم صلتهم بجولن في تركيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:26 ص
اعتقال أفراد جيش
اعتقال أفراد جيش
أمينة ذكى
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أمرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، باعتقال 238 شخصا لصلتهم بالداعية الإسلامي عبدالله جولن، الذي تزعم تركيا بأنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 2016، والسلطات التركية تنفذ عمليات اعتقال واسعة بتهمة الانتماء لحركة جولن أو حركة الخدمة.

ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر.


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