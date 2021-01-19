999 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء، 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 170 ألفا و98 مريضا.وقالت وزارة الصحة في بيان _نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 946 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفا و449 حالة.وأكدت وزارة الصحة- في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا- أنه لايزال يوجد 24 ألفا و894 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 312 في حالة حرجة.