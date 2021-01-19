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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

999 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:26 ص
كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان
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سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الثلاثاء، 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 170 ألفا و98 مريضا.

وقالت وزارة الصحة في بيان _نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت في الوقت ذاته 946 حالة شفاء تام من المرض؛ ما رفع إجمالي المتعافين إلى 154 ألفا و449 حالة.

وأكدت وزارة الصحة- في هذه الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا- أنه لايزال يوجد 24 ألفا و894 مريضا بالفيروس التاجي يخضعون للعلاج منه، منهم 312 في حالة حرجة.

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