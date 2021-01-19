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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في عيد ميلادها.. فتى أحلام مي عز الدين وسر ارتدائها دبلة بدون ارتباط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:36 ص
مي عز الدين
مي عز الدين
هويدا سعيد
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تحل اليوم، الذكري الـ41 لميلاد الفنانة الشابة مي عز الدين، التي تتميز بالهدوء والبعد عن الأضواء بسبب شخصيتها، وتعتبر الفنانة مي عز الدين من الفنانات اللاتي يفضلن عدم الارتباط حتي الأن، وترصد "الدستور" في السطور التالية أسباب عدم ارتباط مي عز الدين، وما هو مواصفات فتاة أحلامها بحسب تصريحاتها.

- أسباب تأخير الزواج

قالت الفنانة أنها لم تجد الرجل المناسب حيث لا تريد الزواج من أجل الزواج، بينما تريد أن يكون الزواج حياة مختلفة بالنسبة لها عن حياتها التي تعيشها حاليًا، كما أنها تريد رجلًا يحبها ويحتويها، وأن يكون مصدرًا من مصادر سعادتها، لكنها بالفعل لم تجد ذلك الرجل حتى الآن، وأنها تنتظر أن تتزوج بقلبها وليس عقلها وهو ما تسبب في تأخرها إلى الآن عن الارتباط.

- فتى أحلام مي عز الدين

أنها تتمنى أن تجد رجلا يشببها في كل الصفات وأن يكون نسخة منها، وأن يكون ذا موقف ويحترم كلمته، فالرجل يُعرف بمواقفه وكلمته.

- قصة حبها للدبلة

قالت في أحدي البرامج التلفزيونية:"عشق شراء "الدبل" بأشكالها المختلفة، ولا أعرف ما سرّ العلاقة بين "الدبلة" والفتاة المرتبطة أو المتزوجة، لذا قررت ارتداء "الدبلة" قبل أن أتزوّج لحبي الشديد لها، وأمتلك الكثير منها، وأفضّلها على الخواتم".

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