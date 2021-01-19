570 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 7 آلاف و964 فحصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 212 ألفا و383 شخصا.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 82 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 8 آلاف و565 شخصا.ووصل عدد المتعافين في بلغاريا إلى 164 ألفا و255 شخصا، بعدما تماثل 7 آلاف و533 شخصًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 39 ألفا و563، من بينهم 3 آلاف و312 شخصا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات، و329 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.