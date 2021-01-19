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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

إحصائيات كورونا في مصر اليوم.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:50 م
كورونا
كورونا
ياسمين محمود
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لايزال تتصدر مؤشرات البحث الأشهر عالميًا جوجل بشأن إحصائيات كورونا في مصر اليوم، نتيجة ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات ضمن الموجة الثانية والتي يشهدها العالم بأكمله، إذ تخطي الإصابات عالميًا حاجو 95 مليون حتى صباح اليوم، وفي هذا الصدد يرصد"الدستور" من خلال التقرير التالي آخر إحصائية الإصابة بفيروس كورونا في مصر، بالإضافة إلى إحصائيات كورونا حول العالم.

إحصائيات كورونا في مصر اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن وأوضحت، أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، حتى مساء أمس الأثنين.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة، وذلك بعد إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

استعدادات الصحة لمكافحة كورونا

ومن جانبها، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها على مستوى الجمهورية، لمتابعة سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أولًا بأول، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

إحصائيات كورونا حول العالم اليوم

وعلى الصعيد العالمي، كشفت البيانات المجمعة اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد في إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ليقترب من 95.6 مليون.

فيما تجاوز عدد المتعافين 52.6 مليون، أما الوفيات فتجاوزت المليونين و40 ألف حالة، وذلك وفقًا أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

الولايات المتحدة تتصدر.. وإيران الأخير
وأظهر موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تصدر الولايات المتحدة دول العالم في قائمة الإصابات بفيروس كورونا كوفيد -19، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب إفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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