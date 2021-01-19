مطران طنطا يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة ماربولس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.، حيث ترأس الأنبا بولا مطران طنطا قداس عيد الغطاس المجيد؛ مساء أمس؛ بكنيسة ماربولس بطنطا.واقتصرت صلاة القداس عيد الغطاس المجيد على الآباء الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.