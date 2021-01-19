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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أغلب الألمان يؤيدون تمديد الإغلاق للحد من كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:20 ص
الإغلاق للحد من كورونا
الإغلاق للحد من كورونا
وكالات
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كشف استطلاع ألماني حديث أن أغلب الألمان يدعمون تمديد الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليستمر بعد 31 يناير الجاري.

وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، وتم نشر نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 40% من الألمان أيدوا حتى تشديد الإجراءات القائمة حاليا من أجل الحد من تفشي الوباء، ودعا 21% آخرين إلى الإبقاء على القيود الحالية.

وفي المقابل دعا 13% فقط من الألمان لإنهاء الإغلاق، ودعا 17 بالمئة لتخفيفه، وأحجم 8 بالمئة عن قول رأيهم، بحسب الاستطلاع.

ومقارنة بمطلع شهر يناير الجاري، يكون ازداد عدد معارضي الإغلاق في ألمانيا بشكل طفيف فقط، حيث دعا 11% ممن شملهم الاستطلاع آنذاك لإلغاء جميع الإجراءات المفروضة للحد من تفشي كورونا، ودعا 17 % منهم لتخفيف الإجراءات.

وتتشاور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم الثلاثاء بشأن تمديد آخر للإغلاق الذي تم إقراره في منتصف ديسمبر الماضي والذي من المقرر حتى الآن أن يستمر إلى نهاية الشهر الجاري ويشمل إغلاق أغلب المتاجر والفنادق والمطاعم وكذلك المدارس ورياض الأطفال.

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