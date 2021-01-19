حى شرق سوهاج يواصل أعمال الرش والتطهير بالشوارع

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، تحت إشراف عامر عوض، رئيس حى شرق سوهاج، حملات نظافة ورش وتطهير للشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضحت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة استهدفت شارع صابر عبد العزيز، مركز الفتح الإسلامي، مبنى شرطة المرافق، وأسفرت أيضًا عن رفع كميات من المخلفات.وأكدت أن رئاسة حي شرق سوهاج تنفذ حاليًا حملات رش وتطهير مستمرة بجميع الشوارع الواقعة في نطاق دائرة الحي والمنشآت والمباني الحيوية من خلال فرقة تعقيم مدربة تقوم برش المياه المضاف إليها الكلور.وأشار إلى أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالاهتمام بمنظومة النظافة، ورش وتطهير الشوارع بصورة مستمرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للموجة الثانية.يذكر أن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة المحاسب عامر عوض نفذت حملة نظافة ضمن المبادرة التفاعلية "الشارع جزء من بيتك"، استهدف خلالها 15 شارعًا بدائرة الحي.