«ضل راجل» يدفع ياسر جلال لتأجيل تصوير «الديب»

قرر الفنان ياسر جلال، بالاتفاق مع المخرج أحمد نادر جلال، تأجيل تصوير مسلسل «الديب» إلى ما بعد شهر رمضان؛ لانشغاله حاليًا بتصوير «ضل راجل»، والذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.«الديب» من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما البوليسية، ومن المقرر عرضه على منصة «watch it»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.ويواصل ياسر جلال تصوير مسلسله الرمضاني «ضل راجل» في مدينة الإنتاج الإعلامي وعددًا من شوارع القاهرة.ورفع المخرج أحمد صالح ساعات التصوير الي 12 ساعة يوميا مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.ويجسد ياسر جلال من خلال العمل شخصية مدرس تربية فنية يواجه العديد من الصعاب والمشاكل.مسلسل "ضل راجل" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، واخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنانة نور ونرمين الفقي ورنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.