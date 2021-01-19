دير العذراء المحرق يستأنف فتح أبوابه أمام الأقباط

يستأنف دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، اليوم الثلاثاء، فتح أبوابه أمام الأقباط وذلك عقب إغلاقه أمس خلال صلوات قداس عيد الغطاس المجيد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد الغطاس المجيد.ويعد عيد الغطاس المجيد هو ثاني الأعياد السيدية الكبرى عقب عيد الميلاد المجيد.ولعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها «الإبيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي»، وأُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة؛ ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.