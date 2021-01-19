البابا تواضروس: المعمودية تتم بثلاث غطسات

واصل المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق "ثلاثية عيد الغطاس المجيد" للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال ثلاثية عيد الغطاس، تتم المعمودية بثلاث غطسات؛ الأولى موت مع المسيح؛ والثانية دفن مع المسيح؛ والثالثة قيامة مع المسيح.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، وترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، واقتصر قداس عيد الغطاس البابا على الكهنة والمرتلين فقط.