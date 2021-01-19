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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي: الصحفيون يواجهون تهديدات من الحكومة تهدف إلى إزهاق أرواحهم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:58 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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قال نائب حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أوتكو شاكر أوزر، إن الاعتداءات ضد الصحفيين الأتراك مستمرة وآخذه في التصاعد حتى تحولت التهديدات ضدهم إلى اعتداءات تهدف إلى إزهاق أرواحهم، محملا الرئيس رجب طيب أردوغان، وحكومته مسؤولية أمن وحماية الصحفيين وسلامتهم.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، لفت " أوزر "، عضو مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان، إلى أن خمسة صحفيين تعرضوا لهجمات فعلية في الأيام الـ15 الأولى من عام 2021، مضيفا أن أن السبب الرئيس في تلك الاعتداءات هو سياسة الإفلات من العقاب، والتي فتحت الباب أمام مزيد من الهجمات تعبر عن التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية زادت من حملتها القمعية ضد الإعلاميين والصحفيين المعارضين في البلاد في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، والذي أعقبه سجن عشرات الصحفيين بينما تم إغلاق أكثر من 200 منفذ إعلامي بحجة "مكافحة الانقلاب".

وأضافت أن نظام أردوغان فرض قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.
وبين السياسي المعارض أن 34 صحفيًا تعرضوا للاعتداء في 2019 و17 صحفيًا في 2020،، بمن فيهم صحفيون محليون في إلازيغ وديار بكر، للضرب أو التهديد بسبب أخبارهم ومنشوراتهم، مطالبا بوضع حد لسياسات الإفلات من العقاب المتبعة حتى اليوم ضد المعتدين على الصحفيين والسياسيين، قائلا "يجب محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات أمام القضاء وتلقي العقوبات الرادعة اللازمة".

ونقلت الصحيفة عن "أوزر" قوله " الحكومة المسؤولية الرئيسية عن ضمان حرية الصحافة للصحفيين جميع السياسيين ممن يمارسون حرية التعبير على أكمل وجه. إذا لم يُعاقب مرتكبو هذه الهجمات بعقوبة رادعة، فستستمر الهجمات في الازدياد".

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