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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

138 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:58 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ١٣٧ ألفا و٨٨٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ٢٤ مليونا و٧٤ ألفا و٦٥٧ حالة على الأقل.

وقالت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إنه تم تسجيل ١٣٨١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٣٩٨ ألفا و٩٨١ حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع ٣١ مليونا و١٦١ ألفا و٧٥ جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء ١٢ مليونا و٢٧٩ ألفا و١٨٠ جرعة على الأقل للمواطنين.

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