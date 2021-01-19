أمطار بلا انقطاع.. «الفيضة الكبرى» تقسو على الإسكندرية

أمطار غزيرة متواصلة بلا انقطاع شهدتها محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم، في استكمال أجواء نوة الفيضة الكبرى التي شهدتها المحافظة منذ يوم الخميس الماضي.ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.وانتشرت سيارات الصرف الصحي لشفط المياة، في 93 نقطة ساخنة لتمركزات مياه الأمطار في الإسكندرية، ومواصلة أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع على مستوى أحياء المحافظة.وأفادت الأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.