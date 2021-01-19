أمطار بلا انقطاع.. «الفيضة الكبرى» تقسو على الإسكندرية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:56 ص
شيماء حمودةطباعة
أمطار غزيرة متواصلة بلا انقطاع شهدتها محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم، في استكمال أجواء نوة الفيضة الكبرى التي شهدتها المحافظة منذ يوم الخميس الماضي.
ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي لشفط المياة، في 93 نقطة ساخنة لتمركزات مياه الأمطار في الإسكندرية، ومواصلة أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع على مستوى أحياء المحافظة.
وأفادت الأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي لشفط المياة، في 93 نقطة ساخنة لتمركزات مياه الأمطار في الإسكندرية، ومواصلة أعمال تطهير الشنايش بالأنفاق والشوارع على مستوى أحياء المحافظة.
وأفادت الأرصاد الجوية بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.