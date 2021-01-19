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مصر

ضمن «اتكلم عربي».. «الهجرة» تستعرض تاريخ عيد الغطاس عند المصريين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:45 ص
وفاء علي
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استعرضت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تقرير لها أهمية الاحتفال بعيد الغطاس عند المصريين.

جاء ذلك في إطار القصص التي تنشرها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لأبناء المصريين بالخارج المشاركين في معسكرات "اتكلم عربي" والتي أطلقتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم في مصر والعالم بعيد الغطاس المجيد، ومن الجَميل أن نعرف أن بعض طقوس الاحتفال بهذا العيد والتي ترجِع إلى ما قبل ظهور المسيحية نفسها، وتحديدًا فى عيد التحول إلى الشتاء لدى الفراعنة الذين كانوا يغطَسون فيه في مياه النيل محتفِلين بحرث الأرض ونثر البذور، وقد احتفظ الأقباط بالتقويم القبطي وبأسماء شهوره الفرعونية.

وأشارت "الهجرة" إلى أنه ما زال الفلاح المصري يستخدم التقويم القبطي في مواعيد الزرع والحصاد، كما ما زالت الكنيسة القبطية تستخدم التقويم القبطي في كل طقوسها وأعيادها، ولأن كنيستنا وطنية احتفظت باسم (الكنيسة "القبطية" الأرثوذُكسية) وبعبقرية مصرية وحافظت على رَبَط المصري بين أعياده ومُناسباتِه وبعض الأكلات التي أعطاها معانٍ ورموز لها علاقة بالعيد.

وأكدت أنه في الغطاس، يأكل المصريين "القلقاس والقصب" لأنهم وَجدوا أنه في طقس المعمودية "الغطاس" يُغَطَّس الأطفال حديثي الولادة في المياه ثلاث مرات، "الولد عند عمر ٤٠ يوما والبنت عند ٨٠ يوما" والقلقاس من الدرنيات التي تُغمَر بالمياه بالكامل عند زراعتها رمزًا للمعمودية التي تَغمُر مياهها المُعَمَّد بالكامل، كما أن القلقاس قلبه أبيض رمز لحالة النقاء والطهر التي يُصبح عليها الإنسان بعد المعمودية، والمعمودية نفسها ترمز للولادة الجديدة والتخلص من خطايا الماضي، كما أن القلقاس يحتوي على مادة هُلامية مُضِرَّة يُتَخَلَّص مِنها بغسلها بالمياه، رمزًا للحياة الجديدة التي ينالها الإنسان بعد المعمودية وقد غُسِل من خطاياه وذنوبه.

وأضافت:" أما عن القصب، فهو أبيض القلب حلو المَذاق إذا عُصِر مثالًا لِما يجب أن يكون عليه المسيحي إذا تَعَرَّض للألم، وله قشرة صلبة ترمز لتحمل المشقات بصلابة وجَلَد، كما أن القصب له عُقلات وواحدة تلو الأخرى تجعله يزداد في الطول، مثالًا للفضائل التي ينبغي للمؤمن أن يكتسبها في حياته لتنمو وترتفع قامتهِ الروحية".

وأكدت أنه غرابة أيضًا في أن يتجاوز هذا الاحتفال الطقسي الحدود الدينية ليصبح احتفالًا مصريا قوميًّا.

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