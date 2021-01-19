الأنبا نيقولا يكشف تاريخ مقر الكرسي البطريركي الإسكندري

كشف الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس؛ تاريخ مقر الكرسي البطريركي الإسكندري.وتابع: «تاريخيا كان مقر الكرسي الإسكندري البطريركي في منطقة قيصاريو بدير القديس سابا بالإسكندرية».وأضاف: «في عام 977 ميلادي، في حبرية البابا إيليا الأول (963-1000م)، تم نقل مقر كرسي البطريركية من دير القديس سابا بالإسكندرية إلى القاهرة في منطقة حارة الروم بمنطقة الأزهر، وكان يضم كنيسة القديس مرقص».وتابع: «في عام 1400 ميلادي تم نقل المقر بطريركي والذي يضم كاتدرائية القديس نيقولاوس إلى حي الحمزاوى، وهو المقر البطريركي الحالي فب القاهرة».وواصل: «ثم في عام 1870 ميلادي أعاد البابا صوفرونيوس الرابع (1870-1899م) مقر البطريركية من القاهرة إلى المقر الرئيسي للبطريركية في دير القديس سابا بالإسكندرية».وأكمل: «في عام ١٩٦٩ ميلادي في حبرية البابا نيقولاس السادس (1968-1986م) تم نقل مقر العرش البطريركي من دير القديس سابا في مدينة الإسكندرية إلى مبنى مدرسة Tositsas، في نفس المدينة بمنطقة المنشية الصغرى، والتي تضم كاتدرائية البشارة (بشارة والدة الإله)، وهو المقر البطريركي الحالي في الإسكندرية».