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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 20 جنديا على أيدي طالبان في شمال أفغانستان

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:38 ص
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
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أسفرت هجمات شنتها جماعة طالبان عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا، في منطقتين من إقليم قندوز الواقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله اليوم الثلاثاء رئيس مجلس الإقليم، يوسف أيوبي.

وقال أيوبي إن المسلحين هاجموا ليلا منشآت خاصة بالجنود في منطقة "داشت أرتشي"، بالاضافة إلى منطقة أخرى تقع في عاصمة الإقليم.

وبحسب أيوبي وعضو آخر في مجلس الاقليم يدعى أمين الله أيدين، فقد أصيب سبعة آخرون في الهجمات.

ولم تعلق طالبان ووزارة الدفاع الافغانية على الواقعتين بعد.

ويشار إلى أن قندوز يعد واحدا من بين أكثر الأقاليم اضطرابا في شمال أفغانستان، حيث تسيطر عناصر طالبان على معظم أراضيه منذ أعوام.

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