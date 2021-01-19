«مصر فى معلومة».. تشغيل التسجيل المسبق لمعلومات الشحن أبريل المقبل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدار جديد ضمن سلسلة "مصر في معلومة" حول جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، ففي إطار تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، أعلنت وزارة المالية عن بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI في أبريل 2021، على أن يبدأ التشغيل الإلزامي في يوليو المقبل.وتكمن الاستفادة من المنظومة في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ومساعدة الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات أو ما يسمى بالإفراج المسبق. وتُعد المنظومة انعكاسًا لاهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ ورقمنة المنظومة الجمركية الوطنية. وستكون المنظومة إضافة مهمة لنافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر.