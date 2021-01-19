سر الانفجارات الليلية على مواقع حزب الله بالعراق

أعلنت وسائل إعلام محلية نقلًا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن وقوع 3 انفجارات بناحية جرف الصخر جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد، ليل الإثنين.وقالت مصادر لقناة «العربية»، إن الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيا كتائنب حزب الله العراقي، مضيفة أنه لم يس سقوط ضحايا أو إصابات في صفوف الجيش العراقي المتواجد بالقرب من جرف الصخر.من جهتها، نفت القيادة المركزية الأميركية علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق.يأتي ذلك فيما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني بتعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمال محافظة بابل إلى اعتداء، وتخريب من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.من جانبها، باشرت قوة أمنية بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.