إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أنه قد ثبت خلال اليومين الماضيين، إصابة 18 طالبا من العائدين مؤخرا إلى مساكن الطلبة في منطقة صباح شمالي ماليزيا، بفيروس كورونا.ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن داتوك سيري ماسيدي مانجون، المتحدث باسم الإدارة الحكومية المعنية بمكافحة مرض "كوفيد19-" الناتج عن الاصابة بالفيروس، إن مكاتب الصحة في منطقة صباح تساعد في فحص العائدين إلى مساكن الطلبة للتحقق للكشف عما إذا كانوا مصابين بالفيروس.وأضاف أن الاجراء يهدف إلى منع العدوى المحتملة في مساكن الطلبة.وقد سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 3306 حالة إصابة جديدة، وأربع وفيات، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".وبذلك يرتفع إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 161 ألفا و740 حالة، بينما ترتفع الوفيات إلى 605 حالات.