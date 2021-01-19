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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تبحث آلية جديدة لإدارة الأموال المصادرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:32 ص
مصطفى سالم
مصطفى سالم
مني هيبة
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تشهد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، ثاني اجتماعتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني اليوم، حيث تعقد اجتماعين متتاليين، تستأنف خلالهما مناقشة والقوانين التي قدمتها الحكومة خلال الفصل التشريعي السابق، فيما لم تسن للجنة الانتهاء منها.

وأفاد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اللجنة ستتناول اليوم مناقشة ومشروع التعديلات الواردة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحيا مصر الصادر 84 لسنة 2015، ومشروع أخر يقضي بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة.

يقضي مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة إلى توحيد الجهات المعنية بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة في جهاز واحد، يضم الكيانات التي تباشر هذا الأمر حاليا، وهي جهاز تصفية الحراسات، وادارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية، وذلك تحقيقا للتكامل والتجانس فيما بينها.

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