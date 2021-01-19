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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الذئاب المنفردة» تخطط لتخريب مراسم تنصيب بايدن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:32 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، المقرر غدا الأربعاء.

ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل به السلطات الأمنية في واشنطن استعدادتها لتأمين حفل التنصيب، حتى بدت العاصمة الأمريكية حصنا منيعا.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن تقرير استخباراتي أمريكى، فقد حذر تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أجهزة الأمن في واشنطن، من أن أفراد الجماعات المتطرفة يخططون لتخريب الحدث عبر التصرف بشكل أحادي، وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الذئاب المنفردة.

وأوضح التقرير الاستخباراتى أن المعلومات المتوفرة تفيد بعزم أولئك محاولة الدخول إلى المناطق المغلقة أمنيا، عبر ارتداء ملابس مشابهة لأفراد الحرس الوطني المنتشرين حاليا، وعبر التعرف على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف في تأمين العاصمة.

وأضاف التقرير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع نشر وتحميل بعض من المتطرفين لخرائط مواقع حساسة في واشنطن عبر الإنترنت.

ووصف كثيرون التدابير الأمنية في واشنطن بأنها أقرب إلى الاستعداد للحرب، وسط حدة الانقسام التي تتفاقم في البلاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، ومخاف اندلاع أعمال عنف.

وتتحسب السلطات لحدوث أعمال عنف مشابهة لتلك التي حدثت في السادس من يناير الجاري، عندما اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

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