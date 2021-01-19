نصائح لحماية كبار السن من «الإنفلونزا» في ظل التقلبات الجوية

- تطعيم الإنفلونزا

- تناول السوائل

- عدم استخدام الدفاية

- عدم التعرض للتيار الهواء

- ارتداء ملابس ثقيلة

- عدم الخروج من المنزل

- الكمامة

هناك مجموعة من النصائح التي يجب على كبار السن الأخذ بها، للوقاية، في ظل التقلبات الجوية، وانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ما قد يُعرضهم للإصابة بنزلات برد والإنفلونزا، واختلاط الأمر مع فيروس كورونا المستجد الذي يتنشر حاليًا، ما يُمثل خطورة عليهم.وقدم موقع «helthline» مجموعة من النصائح التي تخص كبار السن للمحافظه عليهم من نزلات البرد الشديدة.لا بُد من الحرص على تناول تطعيم الأنفلونزا، لكبار السن خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة منهم.الإكثار من تناول السوائل والأغذية التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين د للوقاية من نزلات.يجب عدم استخدام الدفاية مع كبار السن، خاصة خلال فترة النوم، فمن الممكن تدفائة المكان أولًا ويتم فصلها بعد ذلك.يجب عدم تعرض كبار السن إلى تيار الهوا بشكل مباشر خاصة في الايام القادمة لعدم إصابتهم بنزلات البرد.يجب ارتداء الملابس الثقيلة القطنية للمحافظة على الجسم دافئ طوال الوقت.يفضل عدم خروج كبار السن أو الأطفال خلال هذه الأجواء غير المستقرة.يجب استخدام الكمامة عند النزول خاصة لمرض الحساسية ومع الاستمرار لفترة كبيرة في جو مكشوف.