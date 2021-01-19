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نصائح لحماية كبار السن من «الإنفلونزا» في ظل التقلبات الجوية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:08 ص
حماية كبار السن من
حماية كبار السن من الإنفلونزا
هويدا سعيد
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هناك مجموعة من النصائح التي يجب على كبار السن الأخذ بها، للوقاية، في ظل التقلبات الجوية، وانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ما قد يُعرضهم للإصابة بنزلات برد والإنفلونزا، واختلاط الأمر مع فيروس كورونا المستجد الذي يتنشر حاليًا، ما يُمثل خطورة عليهم.

وقدم موقع «helthline» مجموعة من النصائح التي تخص كبار السن للمحافظه عليهم من نزلات البرد الشديدة.

- تطعيم الإنفلونزا
لا بُد من الحرص على تناول تطعيم الأنفلونزا، لكبار السن خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة منهم.

- تناول السوائل
الإكثار من تناول السوائل والأغذية التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين د للوقاية من نزلات.

- عدم استخدام الدفاية
يجب عدم استخدام الدفاية مع كبار السن، خاصة خلال فترة النوم، فمن الممكن تدفائة المكان أولًا ويتم فصلها بعد ذلك.

- عدم التعرض للتيار الهواء
يجب عدم تعرض كبار السن إلى تيار الهوا بشكل مباشر خاصة في الايام القادمة لعدم إصابتهم بنزلات البرد.

- ارتداء ملابس ثقيلة
يجب ارتداء الملابس الثقيلة القطنية للمحافظة على الجسم دافئ طوال الوقت.

- عدم الخروج من المنزل
يفضل عدم خروج كبار السن أو الأطفال خلال هذه الأجواء غير المستقرة.

- الكمامة
يجب استخدام الكمامة عند النزول خاصة لمرض الحساسية ومع الاستمرار لفترة كبيرة في جو مكشوف.

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