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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أمطار غزيرة ورياح تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:25 ص
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، صاحبها غيوم كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط في حركة الرياح، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبري.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.

وتابعت، أنه تشير التوقعات إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5٥ إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الااقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

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