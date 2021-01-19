أمطار غزيرة ورياح تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (فيديو)
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:25 ص
هبه عويضهطباعة
شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة، صاحبها غيوم كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة، ونشاط في حركة الرياح، بالتزامن مع نوة الفيضة الكبري.
وأعلنت محافظة الإسكندرية، أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتابعت، أنه تشير التوقعات إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5٥ إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم الااقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وأعلنت محافظة الإسكندرية، أنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط، رفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة.
وتابعت، أنه تشير التوقعات إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من 3.5٥ إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
- عدم الااقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.