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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:25 ص
ميناء الأسكندرية
ميناء الأسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت سلطات ميناء الأسكندرية، استمرار فتح بوغاز مينائي الدخيلة والإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، حفاظًا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعًا لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.

كانت سلطات ميناء الإسكندرية، قررت الأحد، إغلاق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصاُ على الأفراد والممتلكات، لحين تحسن الأحوال الجوية، ورفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وبلغت عدد سفن الوصول والمغادرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية 25 سفينة، كما بلغت عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ 28 سفينة، وإجمالي البضائع المتداولة 143.936 طن، وبلغت عدد الحاويات المتداولة 2346 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 4388 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وتشهد مناطق غرب الإسكندرية هطول أمطار غزيرة، بالتزامن من نوة "الفيضة الكبري" التي من المتوقع أن تستمر 6 أيام.

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