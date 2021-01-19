10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما في 2021

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية اليوم الثلاثاء، من أن قرابة 10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما يأكلونه خلال عام 2021، مطالبة بمليارات من الدعم والمساعدات.وأوضحت المنظمة أن 18 مليون مواطن أفغاني بينهم 9.7 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم وبخاصة الغذاء، وطالبت المنظمة بتبرعات قدرها ثلاثة مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري، وذلك في تقرير نقلت عنه قناة "إيه بي سي" الأمريكية.وقال مدير المنظمة بأفغانستان كريس نياماندي، إن الأفغان يعانون بشدة تحت مزيج من الصراع العنيف والفقر وتفشي فيروس "كورونا" واصفا الوضع بأنه شديد السوء ويحتاج لاهتمام عاجل من المجتمع الدولي.وتابع نياماندي أنه مع عدم وجود نهاية فورية تلوح في الأفق للصراع المستمر منذ عقود فسيستمر ملايين الأشخاص في المعاناة، لافتا إلى تراجع المساعدات لأفغانستان بشكل مقلق في وقت تتزايد فيه الحاجة الإنسانية.