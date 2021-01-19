اليابان تطالب كوريا الجنوبية بتقديم مقترحات لحل الخلاف الثنائي

حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية على تقديم مقترحات "ملموسة" لحل خلاف ثنائي يعود لزمن الحرب العالمية الثانية، وذلك عقب يوم من تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن حول الحاجة إلى تحسين العلاقات بين الدولتين.وقال موتيجي- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: "من الصعب إصدار حكم يستند فقط إلى تصريح الجانب الكوري الجنوبي بأنه يرغب في حل القضايا (مع اليابان)، أريد إصدار حكم بعد رؤية مقترحات ملموسة من الجانب الكوري الجنوبي".جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي بسبب قرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات للعمال، الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات لبيع الأصول المصادرة من الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية.واحتجت اليابان على الأحكام قائلة إنها تنتهك اتفاقية 1965 الثنائية التي حسمت جميع المطالبات المتعلقة بالحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.وقال موتيجي، في وقت سابق، إن أي أضرار لحقت بالشركات اليابانية ستؤدي إلى ضرر "لا يمكن إصلاحه" في العلاقات الثنائية.وفي المؤتمر الصحفي بمناسبة العام الجديد أمس في سول عاصمة كوريا الجنوبية، قال مون، -الذي أكد سابقا أنه سيحترم قرار القضاء المستقل- إنه لا يعتقد أن تصفية أصول الشركات اليابانية قسرًا أمر مرغوب فيه للعلاقات الثنائية.وأضاف مون أن حكومة كوريا الجنوبية ستناقش مع اليابان حلا "يمكن للمدعين الاتفاق عليه" و"إقناعهم إلى أقصى حد".