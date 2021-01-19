رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تطالب كوريا الجنوبية بتقديم مقترحات لحل الخلاف الثنائي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:13 ص
توشيميتسو موتيجي
توشيميتسو موتيجي
أ ش أ
طباعة
حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، كوريا الجنوبية على تقديم مقترحات "ملموسة" لحل خلاف ثنائي يعود لزمن الحرب العالمية الثانية، وذلك عقب يوم من تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن حول الحاجة إلى تحسين العلاقات بين الدولتين.

وقال موتيجي- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: "من الصعب إصدار حكم يستند فقط إلى تصريح الجانب الكوري الجنوبي بأنه يرغب في حل القضايا (مع اليابان)، أريد إصدار حكم بعد رؤية مقترحات ملموسة من الجانب الكوري الجنوبي".

جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي بسبب قرار المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عام 2018 والتي أمرت الشركات اليابانية بدفع تعويضات للعمال، الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية، ويجري الآن اتخاذ الإجراءات لبيع الأصول المصادرة من الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية.

واحتجت اليابان على الأحكام قائلة إنها تنتهك اتفاقية 1965 الثنائية التي حسمت جميع المطالبات المتعلقة بالحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945.

وقال موتيجي، في وقت سابق، إن أي أضرار لحقت بالشركات اليابانية ستؤدي إلى ضرر "لا يمكن إصلاحه" في العلاقات الثنائية.

وفي المؤتمر الصحفي بمناسبة العام الجديد أمس في سول عاصمة كوريا الجنوبية، قال مون، -الذي أكد سابقا أنه سيحترم قرار القضاء المستقل- إنه لا يعتقد أن تصفية أصول الشركات اليابانية قسرًا أمر مرغوب فيه للعلاقات الثنائية.

وأضاف مون أن حكومة كوريا الجنوبية ستناقش مع اليابان حلا "يمكن للمدعين الاتفاق عليه" و"إقناعهم إلى أقصى حد".

موضوعات متعلقة

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

إلغاء حكم حبس أصدقاء «طفل المرور»

تعرف على حياة نور عمرو دياب

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما في 2021

مركز أمريكي يحذر من نشوء وباء آخر يشبه كورونا في الصين

رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في التشيك

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح