دفن عامل توفي في انهيار جرف ترابي بالعياط

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن عامل سكة حديد لقي مصرعه في انهيار جرف ترابي، أثناء القيام بأعمال صيانه في محطه العياط.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط بمصرع عامل وإصابة آخر في انهيار جرف ترابي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة عامل وإصابة آخر.وبإجراء التحريات تبين أنهما أثناء القيام بأعمال صيانه أنهار عليهم جرف ترابي ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.