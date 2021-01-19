«الحدث الأهم».. «الري» تتأهب لأسبوع القاهرة للمياه 2021

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة للمياه والذي عقد بتقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد القوي خليفة، رئيس اللجنة، والأعضاء؛ ولمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2021.وقال «عبد العاطي»، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص»، موضحًا انه تم اختيار موضوع السكان لأول مره في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان، وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية، والتي تضم في عضويتها عدد 20 أستاذا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية، يمثلون كافة التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية.وأوضح وزير الري، أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، ويأتي هذا الحدث السنوي الهام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.وأكد أن وزارة الموارد المائية والري؛ حريصة على عقد اسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف إنعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه؛ نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بتواجد فعلي خلال يومي الافتتاح والختام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضيًا، مشددًا على أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحدًا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.