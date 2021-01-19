محافظ كفرالشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية بالمستشفى العام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الدرجات بالمستشفى العام، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير المستشفى.وأشار محافظ كفرالشيخ، في تصريحات على هامش الالجولة، إلى أن المبنى يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، نظرًا لما يقدمه من التخفيف وتقليل حجم المعاناة عن كاهلهم فى الحصول على الخدمة الطبية المتميزة، مشددًا علي سرعة الانتهاء من إنشاء المبنى.جدير بالذكر؛ أن المبني يتكون من 5 أدوار، الاول إدارة المستشفى، و4 ادوار للدرجات، تضم 50 سريرًا بحجرات اقتصادية وممتزاه وكل حجرة بها سريرين، ودورة مياه خاصه، وغيرها من أثاث.