رئيس الصين يعرب عن ثقته في تنظيم «بكين 2022» بنجاح

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" عن ثقته بأن الصين ستستضيف بنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية للمعاقين (البارالمبية) في بكين عام 2022.وقال بينج– في تصريح اليوم خلال جولة تفقدية حول الأعمال التحضيرية للألعاب في بكين- إن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالأعمال التحضيرية قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية 2022، وإنه واثق بأن بطولة 2022 ستكون رائعة وناجحة.ومن المقرر افتتاح أولمبياد بكين للألعاب الشتوية 2022 في 4 فبراير 2022.