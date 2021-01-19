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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الأرجنتين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:48 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 6،4 درجات على مقياس ريختر غرب الأرجنتين ووسطها مثيرا هلع السكان لكن لم تصدر تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، وفقا للمعهد الوطني للوقاية من الزلازل.

ووقع الزلزال يوم الاثنين الساعة 23،46 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 02،46 توقت جرينتش) وكان مركزه في بوسيتوس في مقاطعة سان خوان على مسافة حوالى ألف كيلومتر من بوينس أيرس قرب الحدود التشيلية، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وانقطع التيار الكهربائي موقتا عن بعض المدن في مقاطعة سان خوان عقب الزلزال.

وشعر بالزلزال أيضا سكان مقاطعات مندوزا وقرطبة وسانتا في ولاريوخا وبوينس أيرس.

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