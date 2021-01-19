زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 6،4 درجات على مقياس ريختر غرب الأرجنتين ووسطها مثيرا هلع السكان لكن لم تصدر تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة، وفقا للمعهد الوطني للوقاية من الزلازل.ووقع الزلزال يوم الاثنين الساعة 23،46 بالتوقيت المحلي (الثلاثاء 02،46 توقت جرينتش) وكان مركزه في بوسيتوس في مقاطعة سان خوان على مسافة حوالى ألف كيلومتر من بوينس أيرس قرب الحدود التشيلية، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء.وانقطع التيار الكهربائي موقتا عن بعض المدن في مقاطعة سان خوان عقب الزلزال.وشعر بالزلزال أيضا سكان مقاطعات مندوزا وقرطبة وسانتا في ولاريوخا وبوينس أيرس.