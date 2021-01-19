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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إعادة فتح «ديزني لاند» في باريس 2 أبريل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:46 ص
وكالات
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أعلن متنزه "ديزني لاند" في باريس الذي يعتبر الوجهة السياحية الخاصة الأولى في أوروبا أنه أرجأ إعادة فتح أبوابه إلى 2 أبريل المقبل بسبب استمرار تفشي جائحة كوفيد-19، وفق ما أفاد بيان نشره الإثنين على حسابه في شبكة "تويتر".

وأوضح البيان أن "ديزني لاند باريس لن يفتح أبوابه في 13 فبراير كما أعلن سابقًا، نظرًا إلى الوضع الصحي الحالي في أوروبا".

وأضاف "سنعيد افتتاح ديزني لاند باريس في 2 أبريل 2021 إذا سمحت الظروف بذلك".

إلا أن المتنزه أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمال إعادة النظر في هذا التاريخ بناء على الظروف الصحية.

وكان "ديزني لاند" في باريس الذي يعمل فيه 17 ألف شخص أوقف نشاطاته ما بين 13 مارس و15 يوليو الفائتين، ثم عاد وأقفل مجددًا منذ 30 أكتوبر.

وأشار مصدر نقابي في ديسمبر إلى أن الإدارة لا تعتزم معاودة النشاط بوتيرته المعتادة (أي بما يعادل عام 2019) قبل سنة 2022.

أما على الصعيد العالمي، فتخطط مجموعة "ديزني" الاستغناء عن خدمات 32 ألف موظف بحلول نهاية النصف الأول من العام 2021، بينهم 28 ألف موظف في الولايات المتحدة، بسبب تبعات الجائحة.

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