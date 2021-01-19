الرئيس الإندونيسى يزور الإقليم المتضرر من زلزال

قام الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، بزيارة الإقليم الذي شهد في الأسبوع الماضي مقتل 84 شخصا على الأقل، إثر وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.وتوجه جوكو إلى ماموجو عاصمة إقليم غرب سولاويسي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن قام بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت إقليم كاليمانتان جنوبي البلاد، وأسفرت عن مقتل 15 شخصا.وقال جوكو للصحفيين: "رأيت بنفسي مبان حكومية ومنازل منهارة في ماموجو." وأضاف: "لقد جئت إلى هنا للتأكد من إدارة أعمال الإنقاذ والمساعدات المقدمة للمواطنين على نحو جيد".وأوضح أن الحكومة سوف تمنح ما يصل إلى 50 مليون روبية (3563 دولار أمريكي) لمن تضررت منازلهم.من جانبها، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن هناك 73 شخصا لقوا حتفهم في ماموجو و11 شخصا في منطقة ماجين القريبة من مركز الزلزال.وأضافت أن هناك نحو 20 ألف شخص من النازحين، كما أصيب أكثر من 700 شخص آخرين جراء الزلزال.