رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإندونيسى يزور الإقليم المتضرر من زلزال

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:57 ص
جوكو ويدودو
جوكو ويدودو
وكالات
طباعة
قام الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، بزيارة الإقليم الذي شهد في الأسبوع الماضي مقتل 84 شخصا على الأقل، إثر وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وتوجه جوكو إلى ماموجو عاصمة إقليم غرب سولاويسي، المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أن قام بتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت إقليم كاليمانتان جنوبي البلاد، وأسفرت عن مقتل 15 شخصا.

وقال جوكو للصحفيين: "رأيت بنفسي مبان حكومية ومنازل منهارة في ماموجو." وأضاف: "لقد جئت إلى هنا للتأكد من إدارة أعمال الإنقاذ والمساعدات المقدمة للمواطنين على نحو جيد".

وأوضح أن الحكومة سوف تمنح ما يصل إلى 50 مليون روبية (3563 دولار أمريكي) لمن تضررت منازلهم.

من جانبها، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن هناك 73 شخصا لقوا حتفهم في ماموجو و11 شخصا في منطقة ماجين القريبة من مركز الزلزال.

وأضافت أن هناك نحو 20 ألف شخص من النازحين، كما أصيب أكثر من 700 شخص آخرين جراء الزلزال.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية في نادي الجزيرة بعد ضبط المتهمة بتصنيعها

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 95.6 مليون

الصور

image description

جامعة أسيوط تتعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

image description

صناع مدينة دمياط للأثاث يشاركون بمعرض التضامن في أسيوط

image description

حملات على الأسواق والمقاهي لمكافحة انتشار كورونا في أسيوط

image description

أوقاف دمياط تطلق «قوافل الخير» في المستشفيات

image description

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

ضبط صانعة «الحلوى الجنسية» في نادي الجزيرة.. كواليس جديدة

حقيقة القبض على عضوات نادي الجزيرة المتورطات في واقعة «التورتة الجنسية»

صانعة «الحلوى الجنسية» بنادي الجزيرة: «عملت اللي طلبوه مني»

أول تعليق من الإفتاء على واقعة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إصابة 18 من العائدين لمساكن الطلبة في ماليزيا بكورونا

10 ملايين طفل أفغاني قد لا يجدون طعاما في 2021

مركز أمريكي يحذر من نشوء وباء آخر يشبه كورونا في الصين

رصد السلالة الجديدة من فيروس كورونا في التشيك

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
10 سنوات على الثورة
مؤمن المحمدي
عالم مليان أرقام
القس. رفعت فكرى
النظرة الإيجابية
لواء. محسن الفحام
رسالة إلى الفارس النبيل
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بـ«ثقافة القليوبية»

قصور الثقافة تختتم برنامجًا تدريبيًا حول «المواقع الإلكترونية»

«قصة صورة» لـ إحسان عبدالقدوس يحتضن زوجته «لولا»

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح