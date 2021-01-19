الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد «الغطاس»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بعيد الغطاس المجيد.ويعد عيد الغطاس المجيد هو ثاني الأعياد السيدية الكبرى عقب عيد الميلاد المجيد.ولعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها «الإبيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي»، وأُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة؛ ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.