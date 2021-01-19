العراق ينفي تعرض القوات الأمنية شمالي بابل إلى اعتداءات

نفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تعرض القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى "اعتداءات".وقالت الخلية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء غير صحيحة بشأن تعرض قطعات القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس".ودعت الخلية " وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات لمحاولة إرباك الرأي العام".وكانت وسائل إعلام قد تدوالت أنباء حول وقوع انفجارات في جرف النصر شمال بابل، ناجمة عن قصف جوي.من جانبها، نفت القيادة العسكرية الوسطى الأمريكية اليوم شنها أي غارات في العراق.