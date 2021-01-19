هونج كونج تمدد العمل من المنزل للموظفين لـ 27 يناير

قالت حكومة هونج كونج اليوم الثلاثاء إنها ستمدد ترتيبات العمل من المنزل لموظفي الحكومة لمدة أسبوع حتى 27 يناير في الوقت الذي تسعى فيه المدينة لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت المئة.وسجلت هونج كونج أمس الاثنين 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم منذ حوالي شهر مما أذكى المخاوف من موجة جديدة من العدوى في المدينة المكتظة بالسكان والتي تعاني فيها المؤسسات التجارية بالفعل من القيود.وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في إفادة صحفية اليوم إنه سيتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي التي كان من المقرر إيقاف العمل بها هذا الأسبوع وذلك في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.وتشمل القيود في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية حظر تناول الطعام في المطاعم بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وإغلاق منشآت مثل صالات الرياضة والملاعب الرياضية وصالونات التجميل ودور السينما.