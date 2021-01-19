ألمانيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة و989 وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 11 ألفا و369 إصابة؛ لتصل إلى مليوني و52 ألفا و28 حالة.وأفاد المعهد على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 47 ألفا و622 حالة، بعد تسجيل 989 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.جدير بالذكر أنه تمديد وتعزيز إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19 في ألمانيا حتى 31 يناير الجاري.