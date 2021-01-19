أمريكا تدقق في بيانات 25 ألف جندي قبل تنصيب بايدن

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، كريستوفر ميلر، اليوم الثلاثاء، إن مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يساعد الجيش الأميركي في تأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، كما يتم إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول) خلال التنصيب، وذلك بسبب مخاوف أمنية.ومن المتوقع أن يصل عدد قوات الحرس الوطني إلى 25 ألفًا غدا الأربعاء، بهدف ضمان أمن "منطقة حمراء" تمتد من حي كابيتول هيل وصولًا إلى البيت الأبيض.تأتي التشديدات الأمنية بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من يناير، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، حيث فرضت الحكومة الأميركية إجراءات أمنية غير مسبوقة حول مبنى الكابيتول.