الفلبين تؤكد خلوها من إنفلونزا الطيور

قالت وزارة الزراعة في الفلبين اليوم الثلاثاء، إن البلاد أصبحت الآن خالية من فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى إتش5إن6 استنادا إلى ما ذكرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان.وأضافت الوزارة في بيان أنه "اعتبارا من الثامن من يناير، أصبحت البلاد خالية من آخر ما تبقى من سلالة إنفلونزا الطيور (إتش5إن6)" بعد أن تغلبت على التفشي‭‭‭ ‬‬‬في مقاطعة بامبانجا وقرية في ريزال بالقرب من منطقة العاصمة.