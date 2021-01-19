حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 19 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنياً: حاول ان تبتعد عن الضوء وتحدث عن مشاريعك الى من تثق به بعيداً عن أسماع الآخرين، أما في العمل فتحقق نجاحات كبيرة ومذهلة.عاطفياً: تقوى الرومانسية، اعتن بمظهرك وارتد أجمل الثياب، فقد تلتقي الحبيب إذا كنت خالياً، ولا سيما أن الوقت قد حان للارتباط.صحياً: تبدو الأمور بحاجة ماسّة إلى ممارسة الرياضة بكثافة، بعد ازدياد الوزن كثيراً.