سقوط أمطار غزيرة بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة أغرقت الشوارع والميادين وأعاقت حركة السير، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية عن حالة الاستعداد والطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة أعمالها على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس مدن مطروح الثمانية لتلقي استغاثات وشكاوي المواطنين والاستجابة لها.واستعدت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح لمواجهة موجة الطقس السيئ، إضافة إلى إنشاء شنايش لاستقبال تساقط مياه الأمطار بعد حصر المناطق التي تتجمع بها المياه.