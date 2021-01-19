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الثلاثاء 19 يناير 2021 الموافق 06 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مصر الوجهة السياحية الأولى في التشيك رغم كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:26 ص
السياحة المصرية
السياحة المصرية
أمينة ذكى
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قال موقع "براغو مورنينج" التشيكي، إن مصر مازالت الوجهة السياحية المفضلة لدى أغلب التشيكيين رغم تداعيات فيروس كورونا.

وتابع الموقع: "لقد تضررت شركات الطيران ووكالات السفر بشدة من العواقب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما تكشف البيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن صناعة الطيران في جمهورية التشيك كانت واحدة من أكثر القطاعات بسب كورونا، كما كان هناك انخفاض بنسبة 78% في عدد الركاب في الجمهورية وفقًا لإحصاءاتهم، وقد تسبب ذلك في انخفاض كبير في الأرباح والعائدات بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي".

وأضاف: "لقد عانت العديد من شركات الطيران ووكالات السفر من خسائر كبيرة، على سبيل المثال، أبلغت شركة الخطوط الجوية التشيكية،عن انخفاض تقديري بنسبة 90% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، كما أعلن موقع Kiwi.com أن نصف عدد الأشخاص فقط اشتروا تذاكر للسفر إلى الخارج هذا العام، مرة أخرى مقارنة بعام 2019، كما سجلت وكالة سفر أخرى في التشيك وهي Invia.cz، انخفاضًا من 6.6 مليار إيرادات خلال عام 2019 إلى مليار في عام 2020".

واستطرد: "حتى مع الصعوبات المستمرة التي تواجهها العديد من هذه الشركات، يتطلع معظمها إلى تحقيق عودة إيجابية في عام 2021، حيث تتطلع هذه الشركات على وجه الخصوص إلى مصر، باعتبارها لا تزال وجهة شهيرة للغاية ويتم اختيارها بشكل متكرر للسفر بين التشيك، كما تشير تقارير إعلامية بأن مصر على وجه الخصوص، ما تزال وجهة شهيرة للغاية ويتم اختيارها بشكل متكرر للسفر بين التشيكيين، لاسيما وقد كان عدد المسافرين من التشيكيين إلى مصر العام الماضي أكبر مقارنة بعام 2019، الإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير من نوفمبر 2020 أيضًا أن حوالي 1500 تشيكي ما زالوا يحجزون رحلات جوية وسافروا حتى في خضم أزمة كورونا إلى مصر".

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