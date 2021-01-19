الأرصاد اليابانية تحذر من تساقط ثلوج بغزارة شمال البلاد

حذرت هيئة الأرصاد اليابانية اليوم الثلاثاء، من تساقط الثلوج بغزارة في مناطق واسعة شمال اليابان، وحثت السكان على الانتباه إلى العواصف الثلجية التي قد تسبب اضطرابات في حركة المرور.وقالت هيئة الأرصاد- وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المتوقع أيضًا حدوث انهيارات ثلجية وتراكم الثلج على الطرق في مناطق هوكايدو وتوهوكو وهوكوريكو.وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية بأنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في جزيرة هوكايدو الرئيسية أقصى شمال البلاد وهوكوريكو وسط اليابان، إلى 126 كيلومترًا في الساعة، بينما من المرجح أن تصل سرعة رياح توهوكو القصوى إلى 108 كيلومترات في الساعة.وأضافت أنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلج في أجزاء من مناطق هوكوريكو وتوهوكو وهوكايدو إلى 50 سم و40 سم و30 سم على التوالي خلال الساعات الـ24 حتى السادسة من صباح غد الأربعاء.وعلقت سكك حديد شرق اليابان بعض خدمات قطارات شينكانسن السريعة في مقاطعات مياجي وإيواتي وأكيتا بمنطقة توهوكو، من بين بعض المناطق الأخرى؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.