1800 إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 523 ألفا و11 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 58 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و55 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 476 ألفا و471 شخصا.