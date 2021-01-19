«جماعة سياسية أم دينية» و«عصر النهضة المصرية» أبرز مقالات كتاب الصحف

تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها استغلال جماعة الإخوان الدين للقفز على السلطة والحكم، وانطلاق عصر النهضة الكبرى الذي سيكون علامة فارقة في التاريخ المصري، والمخاطر التي تواجه الولايات المتحدة من الداخل الأمريكي.من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "جماعة سياسية أم دينية؟" - إن الأحداث الجسام التي ارتكبتها جماعة الإخوان تؤكد كلها أن أهدافها هي توظيف الدين لخدمة السياسة، واختزال الإسلام بمعانيه الوسطية السامية والنبيلة في القفز على السلطة والحكم.وأشار جبر إلى أنه قبل ثورة 23 يوليو 1952، استدعى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين مرشد الإخوان حسن البنا، وسأله: يا شيخ حسن هل أنتم جماعة سياسية أم دينية؟ إذا كنتم جماعة سياسية اتركوا الدعوة واشتغلوا بالسياسة، وإذا كنتم جماعة دينية اعملوا بالدعوة واتركوا السياسة، ولم يجب حسن البنا ولا الإخوان على السؤال، إلا في الأحداث الجسام التي ارتكبتها الجماعة، وتؤكد كلها أن أهدافها هي توظيف الدين لخدمة السياسة، واختزال الإسلام بمعانيه الوسطية السامية والنبيلة في القفز على السلطة والحكم.ولفت جبر إلى أن الأطماع السياسية للإخوان تجسدت بعد أحداث يناير 2011، بعد أن حكموا البلاد، فرفعوا شعارات سياسية تحت عباءة دينية لتبرير اختطاف السلطة، وإضفاء المظلة الدينية على قرارات وإجراءات وقوانين، كادت مصر والمصريون أن يدفعوا لها ثمنًا فادحًا.وألمح إلى أن التعذيب أصبح في شريعة الإخوان مبررًا، وحاولوا أن يجدوا أسبابًا دينية، وعلقوا الأبرياء على أسوار الاتحادية، وعذبوا آخرين في ميدان التحرير، وفتحوا أبواب الفتن على مصاريعها، والأكثر خطورة أنهم حاولوا إشعال صراع ديني تحت مظلة الجهاد في سوريا، ولكن االله سبحانه وتعالى ووعي المصريين أنقذ البلاد من شر مستطير.وقال الكاتب الصحفي كرم جبر إن الإخوان والجماعات المتطرفة حاولوا أن يختزلوا الإسلام بوسطيته وتسامحه ورحمته في تبرير اختطافهم للسلطة، وعندما كشف المصريون زيفهم لجأوا إلى أكذوبة الشرعية، غير مدركين أن شرعية مصر فوق شرعيتهم، وأن إرادة الشعب هي صاحبة السيادة.وأضاف أن الإخوان ظلوا يراوغون بالكلام وفضحتهم أطماعهم في السلطة والبقاء، ولو بقطع الرقاب وإشعال الفتن والالتفاف حول المعاني الدينية لخدمة المطامح السياسية، وأثبتت الأحداث أنه لا أمل في الإخوان ولا رجاء، يهللون للأزمات ويكبرون للمشاكل، ولم يحاولوا ولو على سبيل ذر الرماد في العيون أن يثبتوا حبهم لبلدهم أو خوفهم على مواطنيهم، ويصعدون كراهيتهم وحقدهم، ويمارسون التحريض في كل الأوقات، ولا يدركون أن "جماعة" لا يمكن أبدًا أن تنتصر على "شعب"، وأن العصابات المسلحة لا تهز شعرة جيش عريق له خبرات قتالية كبيرة، وأن أرواح شهداء الجيش والشرطة تفجر في النفوس إرادة الثأر والانتقام.وتابع جبر أن الإخوان لا يدركون أن مصر أصبحت آمنة ومستقرة، بعد أن كانت تنام في أحضان الخوف وتستيقظ على أصوات الرصاص والتفجيرات، وأن سياسة "الأرض المحروقة" التي يستخدمونها حرقتهم قبل غيرهم، ولم يستوعبوا أبدًا دروس عام الرمادة الذي حكموا فيه مصر، فكان وبالًا عليهم وشؤمًا على قادتهم، إما في السجون أو هاربين بعد أن كانوا يقولون للشيء كن فيكون، ولم يدرسوا نتائج أعمال العنف والتخريب التي انتهجوها منذ ثورة 30 يونيو، ولو كان فيهم عاقل واحد لنصحهم بالتخلي عن العنف، إنقاذًا لما يمكن إنقاذه.من ناحيته، أكد الكاتب الصحفي محمد منازع - في عموده "عزف على حرف" بجريدة "الجمهورية" وتحت عنوان "عصر النهضة المصرية" - أن مصر بدأت عصر النهضة الكبرى، الذي سيكون علامة فارقة في التاريخ المصري، ولا نتراجع عنها، ولن نركن إلى المثبطين.وأشار إلى أن الأمم والشعوب كما تمر بمراحل تخلف وكبوات، تأتيها أوقات للصحوة والاستيقاظ وتنفض الغبار، وقد كان عصر النهضة الأوروبية "من القرن الرابع عشر وحتى السابع عشر" بعد عصور الظلام الوسطى بمثابة نقلة شاملة في القارة، بعد قرون من الحروب والأوبئة، منوهًا بأن عصر النهضة تميز بحركة شاملة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن، وظهر الفكر الإنساني والاستكشاف وازدهر الاقتصاد والاختراعات، ويرى بعض المؤرخين أنه من أهم الفترات في تاريخ أوروبا وأمر فريد من نوعه.وقال منازع إنه بعيدًا عن التنظير والكلام الأجوف وتعبيرات المديح والإطراء، ووقوفًا على الواقع وما يتحقق من إنجازات، لقد بدأنا عصر النهضة المصرية التي أطلقها ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات، والمشروعات لا تحتاج إلى حديث عنها، إنما هي شامخة وقادرة على التعبير عن نفسها، ولا داعي لتكرار الكلام عنها.وأضاف: "أقول ذلك بمناسبة ما تردد حول جدوى القطار السريع، وهؤلاء الذين ينظرون تحت أقدامهم ويرون أقل مما ترى أعينهم، وكما اعتدنا منهم، يطرحون أسئلة تدل على الحمق، مثل ما هي جدوى هذا القطار، ولماذا هذه المشروعات، وإننا نريد أن نأكل، وفي الحقيقة إن هؤلاء لا يفكرون إلا في الطعام، وكأنهم جوعى يجمعون اللقيمات في الطرقات، ويتجاهلون كل نواحي الحياة، نحن لا نعيش لنأكل فقط، والحياة لن تتحسن بالطعام وحده، ولن يتوفر ما لم يكن هناك العوامل التي تؤدي لذلك ومن أهمها النقل والتنقل، وهؤلاء لا يعلمون أن أمريكا قامت أصلًا على شبكة الطرق ثم انتشر العمران والمدن بعد ذلك".وألمح الكاتب الصحفي محمد منازع إلى أن الصين عندما نظمت الدورة الأوليمبية في بكين عام 2008 لم تكتف بالفنادق ولا المطارات والمسابقات، وإنما اهتمت بمشروعات أخرى، وأنشأت القطار السريع والذي يُطلق عليه "الطلقة"، ليبقى شاهدًا على الإنجازات، متابعًا: "وعندما زرت الصين منذ ثلاث سنوات، سنحت لي الفرصة لأستقل هذا القطار، وأول شيء جال بخاطري أنني تمنيت أن يكون لدينا مثله، وهو يقرب المسافات ويسهل السفر، خاصة بين المناطق البعيدة وما له من مميزات كثيرة".واختتم منازع قائلًا: "لذلك أستغرب وأتعجب كثيرًا من الذين يعارضون النهوض والتخلص من السبات العميق الذي كانت مصر فيه، واكتفت الأنظمة السابقة بالمسكنات للمشاكل والقضايا، لقد بدأنا عصر النهضة الكبرى، الذي سيكون علامة فارقة في التاريخ المصري، ولا نتراجع عنها، ولن نركن إلى هؤلاء المثبطين".